Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak maç iptal oldu!

Hatayspor'un milli arada Fenerbahçe ile yeni stadının açılışı nedeniyle oynayacağı hazırlık maçı, sarı lacivertllerde yaşanan koronavirüs vakalarından dolayı iptal edildi.

25 Mart 2021 Perşembe - 8:49
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Hatayspor, yeni stadı Hatay Stadyumu'nun açılışı için 27 Mart'ta milli arada Fenerbahçe ile bir açılış maçı yapacaklarını açıklamıştı. Ancak Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinden sonra sarı lacivertlilerde artan koronavirüs vakalarından dolayı bu hazırlık maçının iptal edildiği açıklandı.
 
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Hatayspor maç koronavirüs
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