Fenerbahçe ile Lazio, Vedat Muriqi'in transferi için anlaştı!

05 Eylül 2020 Cumartesi - 23:01
Lazio, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi’i transfer etmek isteyen Lazio
yetkilileri, Fenerbahçe kulüp binasında görüşme gerçekleştirdi.
Bu toplantının ardından taraflar bonuslar haricinde 18 milyon euro bonservis ücreti konusunda anlaşma sağladı.
Vedat Muriqi'in Serie A ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalaması ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Kosovalı golcü 1 yıllık Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig ve kupada 36 maçta 17 gol 7 asistlik performans sergiledi.