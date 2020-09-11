Fenerbahçe ile Rizespor arasında Vedat Muriç anlaşmazlığı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç Lazio'ya gitmeye hazırlanırken, başka bir sorun patlak verdi. Kosovalı golcünün önceki takımı Rizespor ile Sarı Lacivertliler arasında anlaşmazlık çıktı.

11 Eylül 2020 Cuma - 8:51
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın lisansı çıktı Fenerbahçe'ye Comolli piyangosu! Bonservisiyle... Vedat Muriqi transferinde PSG bombası! Fenerbahçe söz verdi Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten veda mesajı! Fenerbahçe'nin durdurulamaz yükselişi!

Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize’den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15’i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriç’in Lazio’ya imzası sonrası Kanarya’nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.
 
Sarı- Lacivertliler, Rizespor’a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor’un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor. (Fanatik)
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Rizespor Vedat Muriç
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! Emre ile konuştum... Rıdvan Dilmen transferi açıkladı! Emre ile konuştum...
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı...Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı... Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde şok gerçek! Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde şok gerçek! Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray devrede! Dünya yıldızı...Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray devrede! Dünya yıldızı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.