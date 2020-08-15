Fenerbahçe - İstanbulspor

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 17:43
| Son Güncelleme : 15 08 2020 - 18:36
Yeni sezon hazırlıklarını Samandıra
Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Erol Bulut
yönetiminde ilk hazırlık maçına çıktı. Ayın 18’inde başlayacak Topuk Yaylası kampı öncesi ilk kez oyuncularını bir rakip karşısında analiz edecek olan Erol Bulut, İstanbulspor
maçını isimleri seçmek adına önemli bir fırsat
olarak görüyor. Yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin
ve Gökhan Gönül karşılaşmaya ilk 11'de başladılar.
Fenerbahçe 4 - 0 İstanbulspor (İkinci yarı oynanıyor)
22. dakikada Fenerbahçe ,Serdar Aziz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
37. dakikada ise Vedat Muriç, farkı 2'ye çıkaran isim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
53. daikada Alper Potuk
penaltı atışıyla takımının 3. golü attı.
76. dakikada Fenerbahçe 4. golünü Mevlüt Erdinç ile buldu.
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay
, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi, Vedat
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de özellikle üç ismin,arkadaşlarına göre daha hazır olarak ön plana çıktığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut’un takımında özellikle Gary Rodrigues, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan’ın, kampa çok hazır bir şekilde gelmeleri teknik heyeti çok memnun etti.
Şimdiden Bulut’un gözüne giren bu isimlerin yanı sıra diğer göze batan oyuncuların Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan
oldukları gelen haberler
arasında yer alıyor.