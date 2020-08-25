Fenerbahçe istedi Chelsea transfer ediyor!

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer listesinde olduğu söylenen Senegal asıllı Fransız savunmacı Malang Sarr, Chelsea ile anlaştı.

25 Ağustos 2020 Salı - 7:28
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Fenerbahçe uzun zamandır stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Fenerbahçe, Senegal asıllı Fransız savunmacı Malang Sarr ile uzun zamandır temas halinde olan ancak genç isimden sarı-lacivertlilere olumsuz haber geldi. Bu sezon önemli transferlere imza atan hatta son günlerde Kai Havertz'i de kadrosuna katmak üzere olan Premier Lig ekibi Chelsea, bonservisi elinde bulunan 1999 doğumlu stoperi renklerine bağladı
 
Fransız basınında çıkan haberlere göre Malang Sarr, Chelsea ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Geçen sezon Nice forması altında Ligue 1'de 19 maça çıkan 1 gol atan Malang Sarr, Fransa U21 takımda da oynuyor.
 
 
 
 
 
 

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