Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi

18 Eylül 2020 Cuma - 14:28
Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen futbolculardan Jailson Marques Siqueira'nın transferi için Çin ekibi Dalian Professional FC ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.
Yapılan duyuruda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
Transfer için Çin takımının Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar
bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.