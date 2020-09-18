Fenerbahçe Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un Çin takımına transferi için görüşmelere başladığını borsaya bildirdi. Harcama limitleri nedeniyle sezon başı problemler yaşayan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışının ardından Jailson'dan da ciddi bir kazanç elde etmiş oldu.

18 Eylül 2020 Cuma - 14:28
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Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen futbolculardan Jailson Marques Siqueira'nın transferi için Çin ekibi Dalian Professional FC ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.
 
Yapılan duyuruda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
 
Transfer için Çin takımının Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis ücreti ödeyeceği öğrenildi.
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Jailson KAP transfer
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