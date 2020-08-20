Fenerbahçe Jose Sosa'dan sonra Bakasetas'ı da bitiriyor!

Süper Lig'de şu ana kadar transferde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Anastasios Bakasetas transferini de bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

20 Ağustos 2020 Perşembe - 23:45
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Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, uzun süren görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.
 
DJALMA DA TRANSFERİ AÇIKLADI
 
Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti.
 
33 yaşındaki Angolalı futbolcu konuyla ilgili; "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: Süper Lig Fenerbahçe
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