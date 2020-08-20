Fenerbahçe Jose Sosa'dan sonra Bakasetas'ı da bitiriyor!

20 Ağustos 2020 Perşembe - 23:45
Yunan basınından Sport24'ün haberine göre, uzun süren görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ve Alanya
spor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.
DJALMA DA TRANSFERİ AÇIKLADI
Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti.
33 yaşındaki Angolalı futbolcu konuyla ilgili; "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut
'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı." ifadelerini kullandı.