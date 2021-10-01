Fenerbahçe Jose Sosa ile yollarını ayırma kararı aldı

Fenerbahçe Kulübü tecrübeli orta saha Jose Sosa ile yollarını ayırıyor.

01 Ekim 2021 Cuma - 10:05
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Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da oynadığı son 6 maçta forma giyemeyen Jose Sosa gözden çıkarıldı.
 
FENERBAHÇE'DEN JOSE SOSA KARARI
 
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa için devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yeni transferler sonrası forma şansı azalan ve yüksek maaşıyla dikkat çeken Jose Sosa'nın takımdan ayrılması halinde mali anlamda da rahatlama sağlanacak.
 
"JOSE SOSA TRANSFERİNİ ÇOK İSTERİM"
 
Arjantin ekiplerinden Estudiantes, altyapısında yetişen Jose Sosa'yı sezon başında istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui, konuyla ilgili birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Jose Sosa kulübümüzün ölçülerine uygun bir isim. Onunla ilgili geçmişte söylentiler olmuştu. Başkan olmanın dışında bu kulübün aynı zamanda bir taraftarıyım da ve transferin gerçekleşmesini çok isterim. Sosa'nın dönmesini hangi taraftar istemez. Sosa'nın yeniden Arjantin'e dönmesi tamamen onun tercihine bağlı."

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Etiketler: sosa fenerbahçe
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