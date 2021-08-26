Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı açıkladı! Gözler Aycan Yanaç'ta!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kurulmasının ardından gözler Aycan Yanaç'a çevrildi. Sosyal medyada Aycan Yanaç TT oldu.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 15:46 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 16:15
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Fenerbahçe Kulübü, Kadın Futbol Takımı'nın kurulduğunu resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA’nın Avrupa’nın gelişime en açık alanı olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgi ile desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
SOSYAL MEDYADA TT OLDU
 
Sarı lacivertli ekibin resmi duyurusunun ardından Survivor yarışmasıyla ünlenen Aycan Yanaç, sosyal medyada TT oldu.
 
Fenerbahçeli taraftarlar, 'Zamanı geldi Come to Fenerbahçe Aycan Yanaç', 'Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kurulmuş. Aycan Yanaç sahne senin kral' şeklinde yorumlarla Aycan'ın yeni kurulan takıma transfer edilmesi yönünde paylaşımlar yaptı.
 
 
 
'FUTBOL TAKIMI AÇILSA İLK FUTBOLCUSU BANKO BEN OLURUM'
 
Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demiş; Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesajla destekte bulunmuştu.
 
 
Acun Ilıcalı ise "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyeyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
 
GAZİANTEP'TE FORMA GİYİYOR
 
Ancak devamındaki süreçte Aycan Yanaç, Gaziantep ALG Spor'un teklifini kabul etti. Aycan Yanaç, bu sezon da Gaziantep ekibinin formasını terletiyor.

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Etiketler: Fenerbahçe Aycan Yanaç Kadın Futbol Takımı
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