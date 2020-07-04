Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan stoper çıkışı...

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kritik kurtarışlar yapan kaleci Altay Bayındır maç sonu açıklamalarda bulundu.

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:51
İLGİLİ HABERLER
Tahir Karapınar'dan Ferdi'ye büyük övgü! Fenerbahçe 2-1 Göztepe! Maça Ferdi damga vurdu... Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov'u resmen açıkladı! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nahuel Molina çalımı! 3 yıllık teklif... Fenerbahçe'den transfer bombası! Gerson Rodrigues

Altay Bayındır'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bu galibiyeti daha farklı da sonuçlandırabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi asla bırakmadan devam edeceğiz. Bugün kazandığımız için mutluyuz. İnşallah Gençlerbirliği maçını da kazanırız.
 
"ÖNÜNÜZDE FARKLI STOPERLERLE OYNAMAK..."
 
Bir takım bir sezonu aynı savunma hattıyla bitiriyor. Oyuncular birbirleriyle iletişim halinde oluyor. Bizde maalesef sezon başındaki düşünceleri ilerleyen safhalara taşıyamadık. Farklı oyuncular stoper oynadı. Mevkisinin oyuncusu olmayan oyuncular stoper oynadı. Onlara da suç bulamazsınız. Artık buralara geldik ve önümüze bakacağız. Önümüzdeki sene daha iyi bir Fenerbahçe olacak sahada. Yolumuza çalışarak devam edeceğiz.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı! Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!
Fenerbahçe çok istedi, Fatih Terim kapıyorFenerbahçe çok istedi, Fatih Terim kapıyor Maç sonu saha karıştı! Marius Sumudica'ya su şişesi atıldı...Maç sonu saha karıştı! Marius Sumudica'ya su şişesi atıldı... <div> Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi! Tek şartı...</div> <div>  </div>
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gelişmesi! Tek şartı...
 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.