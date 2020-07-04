Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan stoper çıkışı...

Altay Bayındır'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:Takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Kalan maçları kazanmamız gerekiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Bu galibiyeti daha farklı da sonuçlandırabilirdik ama olmadı. Mücadelemizi asla bırakmadan devam edeceğiz. Bugün kazandığımız için mutluyuz. İnşallah Gençlerbirliği maçını da kazanırız.

"ÖNÜNÜZDE FARKLI STOPERLERLE OYNAMAK..."

Bir takım bir sezonu aynı savunma hattıyla bitiriyor. Oyuncular birbirleriyle iletişim halinde oluyor. Bizde maalesef sezon başındaki düşünceleri ilerleyen safhalara taşıyamadık. Farklı oyuncular stoper oynadı. Mevkisinin oyuncusu olmayan oyuncular stoper oynadı. Onlara da suç bulamazsınız. Artık buralara geldik ve önümüze bakacağız. Önümüzdeki sene daha iyi bir Fenerbahçe olacak sahada. Yolumuza çalışarak devam edeceğiz.