Fenerbahçe - Kasımpaşa: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdıran son ekip oldu. Mert Hakan 90. dakikada kırmızı kart gördü

14 Ocak 2021 Perşembe - 22:42
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
 
Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye Samatta çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
 
MERT HAKAN YANDAŞ KIRMIZI KART GÖRDÜ
 
Sarı-lacivertliler, 90. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.
 
16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
 
25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
 
40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.
 
45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
 
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Harun, Caner, Lemos, Serdar, Nazım, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta
 
Kasımpaşa: Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic

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