Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Şampiyonluk yolunda en ufak bir puan kaybına bile tahammülü olmayan Fenerbahçe, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kasımpaşa'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

25 Nisan 2021 Pazar - 11:59
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.Sarı lacivertlilerde Diego Perotti, Altay Bayındır ve Sadık Çiftpınar dışında eksik yok.Son olarak Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanırken Altay'ın yerine eldivenleri giyen Harun Tekin penaltı kurtarmış, Ozan Tufan'ın asistleriyle Attila Szalai ve Dimitrios Pelkas tabela yapmıştı.Belözoğlu son maçlarda kullandığı kalabalık orta saha tercihinden bu hafta da vazgeçmeyecektir.Jose Sosa'nın önünde İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Ozan ve Pelkas devam eder. En ileride de Enner Valencia oynar.

Şenol Can'ın göreve geldiği ilk hafta Beşiktaş'ı deviren Kasımpaşa, sonrasında üst üste 3 beraberlik aldı ve son olarak da hafta arasında Başakşehir'e 1-0 kaybetti.Düşme hattıyla arayı açabilmiş değiller ve Fenerbahçe şampiyonluğa giderken onlar da kümede kalmak için mücadele ediyorlar.Kadro dışı bırakılan Aytaç Kara; sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Gilbert Koomson ve Armin Hodzic maç kadrosunda yer almayacak.Hücum merkezinde Isaac Kiese Thelin görev yapıyor. Kanatlardan Kevin Varga ve Haris Hajradinovic destek veriyor.Bu maça özel orta alanda Danny Drinkwater'ı görebiliriz. İlk 11 başladığı Denizlispor maçında etkiliydi, kenardan geldiğinde aynı performansı veremedi. Orta alanda direnci yüksek tutmak için TD Şenol Can onu maçın başından itibaren tercih edebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 3 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe'nin son 8 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Kasımpaşa'nın son 5 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Kasımpaşa deplasmanda oynadığı son 8 maçı kazanamadı, bu 8 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!%42'lik kesim Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Kasımpaşa karşısında sarı-lacivertli ekipten de galibiyet bekliyor...%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Yunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyor Yunanistan dediler ama Martin Linnes Trabzonspor'a gidiyor
Beşiktaş - Kayserispor maçından sonra şok sözler! 'Sergen Yalçın çete...'Beşiktaş - Kayserispor maçından sonra şok sözler! 'Sergen Yalçın çete...' Antalyaspor - Galatasaray maçından sonra dikkat çeken ifade! Futbol kahrından intihar ederdi'Antalyaspor - Galatasaray maçından sonra dikkat çeken ifade! Futbol kahrından intihar ederdi' Reha Kapsal'dan bomba Fatih Terim iddiası! 'Sağlam kaynaktan duydum...'Reha Kapsal'dan bomba Fatih Terim iddiası! 'Sağlam kaynaktan duydum...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.