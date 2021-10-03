Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Olympiakos karşısında taraftarlarını üzen bir yenilgi alan Fenerbahçe, ligde ise üst üste 2 galibiyet alıp zirveye kadar çıkmıştı. Soğuk algınlığını atlatan Mesut Özil maç kadrosuna geri dönüyor. Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Nazım Sangare'nin ilk 11'de başlaması beklenirken; TD Vitor Pereira'nın hücum merkezinde Serdar Dursun 'u, arkasında Enner Valencia'yı oynatacağı söyleniyor. Sol taraf yine Ferdi'de olacak, orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Miguel Crespo görebiliriz. Stefan Kuntz'un A Milli Takım aday kadrosuna seçtiği Serdar Aziz de iyileşti. Son maçlarda sağ stoper olarak oynayan Filip Novak'ın yerine ilk 11'de forma giyebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin son 7 resmi maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Cihat Arslan daha önce Fenerbahçe'ye 4 kez rakip oldu, 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

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