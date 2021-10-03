Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu! Gustavo ve Mert Hakan...

Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

03 Ekim 2021 Pazar - 14:55
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
 
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.
 
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
 
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
 
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.
 
11'LER
 
Fenerbahçe
Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar.
 
Kasımpaşa
Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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Etiketler: fenerbahçe kasımpaşa
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