Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-1 ile geçti!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

AA 19 Temmuz 2021 Pazartesi - 21:54 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 21:59
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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaya  Fenerbahçe, Berke Özer, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa,  Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Samatta 11'iyle çıktı.
 
Kasımpaşa ise Harun Tekin, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka,  Ouannes, Hajradinovic, Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet Engin ve Arda Bulut  11'ini tercih etti.
 
Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 dakika penaltıdan İrfan Can Kahveci,  26. dakika Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert  Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın tek sayısı 41. dakikada penaltıdan Yusuf  Erdoğan ile geldi.
 
Fenerbahçe'de teknik direktörü Vitor Pereira maçın ikinci yarısında  ise Altay Bayındır, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Zajc,  Caner Erkin, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun 11'ini sahaya sürdü.
 
Kasımpaşa'da da Ertuğrul Taşkıran, Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Eren  Elmalı, Furkan Yaşa, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Emre Yeşilyurt ve Anıl Özçelik  ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
 
Ferdi ilk yarıyı tamamlayamadı
 
Fenerbahçe'nin genç hücumcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıyı  tamamlayamadı.
 
Karşılaşmaya 4'lü orta sahanın solunda başlayan Ferdi, karşısında  mücadele eden Yusuf Erdoğan'ın etkili atakları sonrasında teknik direktör Vitor  Pereira'nın müdahalesiyle oyundan alındı.
 
Ferdi, 31. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.
 
Serdar Aziz kadroda yer almadı
 
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında  forma giyemedi.
 
Serdar'ın kasığındaki hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı  öğrenildi.
 
Pereira karşılaşmayı balkondan takip etti
 
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini  balkondan izledi.
 
Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem  kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip  etti.
 

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Etiketler: Fenerbahçe Kasımpaşa hasırlık karşılaşması
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