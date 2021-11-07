Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı vuruşunda İrfan Can Kahveci, 33'üncü dakikada direğe takıldı Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra Kolovetsios, Kayserispor'u 1-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Mücadelede ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine konuk takım oldu. Gavranovic, 61'inci dakikada skoru Kayserispor lehine 2-0'a getiren golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, 85'inci dakikada skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Mesut Özil, skoru 2-2 olarak tescil etti