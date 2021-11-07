Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 2

07 Kasım 2021 Pazar - 18:11
| Son Güncelleme : 07 11 2021 - 21:04
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayserispor
ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı vuruşunda İrfan Can Kahveci, 33'üncü dakikada direğe takıldı Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra Kolovetsios, Kayserispor'u 1-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Mücadelede ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine konuk takım oldu. Gavranovic, 61'inci dakikada skoru Kayserispor lehine 2-0'a getiren golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, 85'inci dakikada skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Mesut Özil, skoru 2-2 olarak tescil etti
MAÇTAN DAKİKALAR
90' GOL! Mesut Özil, 90+9'da penaltı atışını gole çevirdi.Gol - Mesut Özil
90'
Ramazan sarı kart gördü.Sarı Kart - Ramazan
Civelek
90' VAR incelemesinin ardından Cünet Çakır penaltı noktasını gösterdi.
90' Hakem VAR'a gitti.
90' Ceza sahasına ortada Berisha, Ramazan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır VAR'la iletişim halinde.
90' Serdar'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Berisha'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
90' Attamah, Campanharo'nun yerine oyunda.Gustavo Campanharo - Joseph Attamah
90'
Thiam yerini İlhan Parlak
'a bıraktı.Mame Thiam - Ilhan Parlak
90' Karşılaşmanın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
88' Fenerbahçe beraberlik için yükleniyor ancak Kayserispor savunması dikkatli.
85' GOL! Zajc farkı bire indirdi. Paslaşarak ceza sahasına sokulan Fenerbahçe'de Berisha'nın pasında Zajc ceza yayının üstünden şutunda topu ağlara gönderdi.Gol - Miha Zajc
82' Hızlı kontra atağa çıkan Kayserispor'da Kemen karşı karşıya kaldığı pozisyonda Berke'yi geçemedi.
80' Emrah Başsan yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.Emrah Bassan - Mustafa Pektemek
79' Kemen'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Thiam'ın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
78' Berisha, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top direkten geri döndü.
75' Mesut'un sol kanattan içeri çevirdiği pasta savunma topu uzaklaştırdı.
70' Mesut, İrfan Can'ın yerine oyunda.Irfan Can Kahveci - Mesut Özil
69' Ferdi yerini Muhammed'e bıraktı.Ferdi Kadioglu - Muhammed Gümüskaya
68' Mert Hakan'ın ceza sahası sol çizgisinden sert şutunda top direkten döndü.
66' Takımının ikinci golünü atan Gavranovic yerini Cardoso'ya bıraktı.Mario Gavranovic - Miguel Cardoso
65' Berisha sol kanattan son çizgiye indi. Topu içeri kesen Berisha'nın pasında Hosseini topu kornere gönderdi.
61' GOL! Gavranovic farkı ikiye çıkardı. Emrah'ın ceza sahasının sağından içeri gönderdiği pasta Berke'yi geçen topa dokunan Gavranovic topu ağlarla buluşturdu.Gol - Mario Gavranovic
58' Fenerbahçe ceza sahasında Kayserispor etkili pozisyonlara girmesine rağmen son pozisyonda Berke topu uzaklaştırdı. Onun öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
54' Tedavisi saha kenarında tamamlanan Ramazan tekrar oyuna.
52' İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Tisserand'ın vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı.
49' Maç hakem atışıyla yeniden başladı.
49' Ramazan'ın tedavisine saha kenarında devam edilecek.
Pozisyon
48' Ramazan, Berisha ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı.
46'
Max Meyer oyundan çıkarken Serdar Dursun
sahada.Max Meyer - Serdar Dursun
46' Novak, Szalai'nin yerine oyunda.Attila Szalai - Filip Novak
46' Sangare ikinci yarıda yerini Pelkas'a bıraktı.Nazim Sangaré - Dimitrios Pelkas
45' İrfan Can'ın sağ kanattan içeri ortasında kaleci Lung çıktı ve çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
45' İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
39' GOL! Kolovetsios attı takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Dimitrios Kolovetsios
37' Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Szalai'nin müdahalesiyle top kornere gitti.
33' İrfan Can'ın kullandığı penaltıda top direkten döndü. Dönen topa gelişine vuran Ferdi topu dışarı gönderdi.Kaçan Penaltı - Irfan Can Kahveci
32' Hakem beyaz noktayı gösterdi.
31' Cüneyt Çakır VAR'a gitti.
30' Kullanılan köşe vuruşunda yaşanan mücadelede Fenerbahçeli futbolcular Campanharo'nun eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.
30' İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta ceza sahasına Berisha ve Hosseini'nin girdiği ikili mücadelesi sonucu top Hosseini'den kornere çıktı.
25' Sol kanattan kullanılan Kayserispor serbest vuruşunda ceza sahasına topa yükselen Kemen'in sırtı kaleye dönük bir şekilde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
22' Ferdi sol kanatta Berisha ile yaptıkları verkaçın ardından hızlı bir şekilde ceza sahasına sokulmak istedi. Ramazan ayak koydu ve topu kornere gönderdi.
20' Maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
17' Zajc sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Zajc'ın sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
13' İrfan Can sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu içeri ortaladı. Ceza alanında savunma topu karşılayarak uzaklaştırdı.
11' Fenerbahçe hazırlık paslarıyla ileri çıkmaya çalışıyor.
7' Kayserispor, Gavranovic ile gole yaklaştı. Gavranovic ceza sahasının solundan içeri sokularak Berke'yi geçtikten sonra aut çizgisine yakın noktada yaptığı vuruşta kaleyi bulamadı. Top, yan ağlarda.
5' İlk 5 dakikalık dilim geride kalırken maçta dikkate değer pozisyon yaşanmadı.
İLK 11'LER!
FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha.
KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.