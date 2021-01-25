Fenerbahçe - Kayserispor maçı başladı... (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 21.hafta maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor...

25 Ocak 2021 Pazartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:05
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4'Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alanda baskı yapıyor.
 
3'Mücadele tekrar hareketlendi.
 
1'Nazım bir sakatlık geçiriyor Alper Ulusoy oyunu durdurdu.
 
1' VE MAÇ BAŞLADI
 
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor...
 
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
 
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
 
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga
 

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Etiketler: fenerbahçe kayserispor
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