Fenerbahçe - Kayserispor maçı başladı... (CANLI ANLATIM)

25 Ocak 2021 Pazartesi - 18:06
| Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:05
4'Ev sahibi tüm hatlarıyla rakip yarı alanda baskı yapıyor.
3'Mücadele tekrar hareketlendi.
1'Nazım bir sakatlık geçiriyor Alper Ulusoy oyunu durdurdu.
1' VE MAÇ BAŞLADI
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor
kozlarını paylaşıyor...
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay
, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, Henrique, Kanga