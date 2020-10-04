Fenerbahçe, Kemal Ademi ile anlaştığını açıkladı!

Fenerbahçe, Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini duyurdu

04 Ekim 2020 Pazar - 22:07
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Fenerbahçe, Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun İstanbul'a geldiğini duyurdu.
 
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
KEMAL ADEMİ KİMDİR, NERELİDİR?
 
Futbol kariyerine St. Gallen'de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim'a kiralık olarak giden İsviçreli forvet, 2016 yılında bonservisiyle Alman ekibine transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax'ın yolunu tutan Kemal Ademi, 2019 yazından beri Basel'de forma giyiyor.

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