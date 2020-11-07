Fenerbahçe - Konyaspor

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39' Ozan Tufan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

Sayılmayan Gol 31' Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına çevirdiği topta Pelkas gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.Sayılmayan Gol - Dimitrios Pelkas