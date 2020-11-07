07 Kasım 2020 Cumartesi - 18:34
| Son Güncelleme : 07 11 2020 - 19:44
Süper Lig'de 8. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Konyaspor
'u konuk ediyor. Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 17 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanıp liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Müsabaka saat 19.00'da başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
39' Ozan Tufan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.
Sayılmayan Gol 31' Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına çevirdiği topta Pelkas gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.Sayılmayan Gol - Dimitrios Pelkas
27'
Kravets'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Milosevic'in aşırtma vuruşunda kaleci Altay
topu çelmeyi başardı.
Pozisyon 23' Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
Pozisyon 22' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Pelkas topu ayağından açınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Pozisyon 20' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ortasında ön direkte Caner topu uzaklaştırdı.
16' Sol kanattan Caner'in ortasında Samatta'ya gelen topta savunma son anda araya girdi.
Pozisyon 10' Fenerbahçe bu dakikalarda baskıyı arttırdı. Sarı-lacivertli ekip arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.
5'
Sağ kanattan Caner Erkin
'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan
, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.
Konyaspor: Sehic; Skubic, Adil, Abd
ülkerim, Guilherme; Jevtovic, Oğuz Kağan; Miya, Cikalleshi, Milosevic; Kravets