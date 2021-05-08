Fenerbahçe kritik Ankaragücü deplasmanında... İşte 11'ler!

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:30
Süper Lig'de 81 puanı bulunan lider Beşiktaş
'ın 5 puan gerisinde ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe, 38 puan ile düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Galatasaray
-Beşiktaş derbisinden gelecek sonucu bekleyecek olan Fenerbahçe maçı kazanarak umudunu son haftalarda sürdürmek istiyor. Ankaragücü ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus
yönetecek.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk
, Saba Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe: Harun Tekin
, Ozan Tufan
, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
F.BAHÇE'DE EKSİKLER VAR
Geçirdiği ameliyat sonrası sahaya dönmek için çalışmalarını sürdüren Altay
Bayındır'ın yanı sıra Nazım, Serdar Aziz, Samatta ve Sadık da Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ EKSİK
Ev sahibi ekip Ankaragücü, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor
ile birlikte Gençlerbiliği ve BB Erzurumspor
ile düşme hattında yer alıyor. Kritik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde başkent temsilcisinde İbrahim sakatlığı, Kulusic ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.