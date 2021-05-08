Fenerbahçe kritik Ankaragücü deplasmanında... İşte 11'ler!

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın ensesinde bulunan Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor...

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:30
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Süper Lig'de 81 puanı bulunan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ligin ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe, 38 puan ile düşme hattında yer alan Ankaragücü'ne konuk oluyor. Galatasaray-Beşiktaş derbisinden gelecek sonucu bekleyecek olan Fenerbahçe maçı kazanarak umudunu son haftalarda sürdürmek istiyor. Ankaragücü ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.
 
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
 
İLK 11'LER
 
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
 
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
 
F.BAHÇE'DE EKSİKLER VAR
 
Geçirdiği ameliyat sonrası sahaya dönmek için çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın yanı sıra Nazım, Serdar Aziz, Samatta ve Sadık da Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
 
ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ EKSİK
 
Ev sahibi ekip Ankaragücü, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile birlikte Gençlerbiliği ve BB Erzurumspor ile düşme hattında yer alıyor. Kritik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde başkent temsilcisinde İbrahim sakatlığı, Kulusic ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

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Etiketler: ankaragücü fenerbahçe
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