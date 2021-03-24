Fenerbahçe Lemos'a takım bakıyor

Fenerbahçe'de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Lemos için kulüp bakılıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba - 9:23
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Süper Lig'de bu sezon yapılan flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir.
 
Fenerbahçe'de beklenen performansı sergilemekten uzak kalan ve pazar gecesi oynanan Beşiktaş derbisinde de kadroya alınmayan Uruguaylı stoper Lemos gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Takvim'in haberine göre Lemos'a hem Avrupa hem de Süper Lig'den kulüp bakıldığı öğrenildi.
 
25 yaşındaki stoper, sezon başında Las Palmas'tan Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. (Fotomac)
 

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Etiketler: lemos fenerbahçe
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