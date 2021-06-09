Fenerbahçe Lucas Biglia transferini askıya aldı

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun transferleri için de yoğun bir mesai harcıyor.

SON ANDA TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Sarı lacivertli ekibin, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?