Fenerbahçe Lucas Biglia transferini askıya aldı

09 Haziran 2021 Çarşamba - 9:38
| Son Güncelleme : 09 06 2021 - 10:51
Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun transferleri için de yoğun bir mesai harcıyor.
SON ANDA TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ
Sarı lacivertli ekibin, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.
SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?
Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Biglia hakkında konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Fenerbahçe ve Trabzonspor
ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." demişti. (Hürriyet)