Fenerbahçe maçı öncesi 3 müjdeli haber

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, Nwakaeme ve Uğurcan Çakır Fenerbahçe maçında sahada olacak.

22 Şubat 2021 Pazartesi - 9:25
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Bordo-Mavililer’de eksik isimlerin çoğu pazar günü kadroda olacak. 7 oyuncusunun korona testi pozitif çıkan, Nwakaeme’den cezası nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor’da, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen de sakatlar listesindeydi. 11 isimden yoksun şekilde Başakşehir deplasmanına gitmesine rağmen galibiyete uzanan Fırtına, pazar günü Fenerbahçe karşısına daha güçlü şekilde çıkacak. Öncelikle cezası biten takımın kilit ismi Nwakaeme 11’e dönecek. Abdulkadir Parmak tamamen iyileşti. Kaleci Uğurcan Çakır’ın da perşembe günü takıma katılması ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.
 
İsim isim son durum...
 
Uğurcan’ın yanı sıra testleri negatif sonuçlanması halinde Serkan Asan, Lewis Baker, yedek kaleciler Erce ile Arda ve Hosseini de hafta sonuna doğru antrenmanlara başlayacak. Marlon’un durumu ise maça yakın netlik kazanacak. Trabzonspor’da tüm takımın bugün teste gireceği öğrenilirken, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde de bir test yapılacak.

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Etiketler: trabzonspor fenerbahçe nwakaeme abdülkadir parmak uğurcan çakır
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