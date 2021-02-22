Fenerbahçe maçı öncesi 3 müjdeli haber

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Uğurcan’ın yanı sıra testleri negatif sonuçlanması halinde Serkan Asan, Lewis Baker, yedek kaleciler Erce ile Arda ve Hosseini de hafta sonuna doğru antrenmanlara başlayacak. Marlon’un durumu ise maça yakın netlik kazanacak. Trabzonspor’da tüm takımın bugün teste gireceği öğrenilirken, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde de bir test yapılacak.