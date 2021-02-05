Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a 2 müjdeli haber geldi

Yarın Fenerbahçe ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'a Gedson Fernandes ve Oğulcan Çağlayan'dan iyi haber geldi.

05 Şubat 2021 Cuma - 14:49
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim'i sevindiren haber geldi! İrfan Can Kahveci transferinde sonuç alamayan Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralamıştı. Oyuncuyu covid-19 olmasından dolayı ambulans uçakla İstanbul'a getiren Galatasaray'da genç oyuncu Fenerbahçe derbisinde forma giyebilir. Son dakika bilgisine göre Fatih Terim, ilk 11'ini akşam antrenmanından sonra belirleyecek.
 
A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı son dakiak bilgisine göre Galatasaray'da derbi öncesinde kamp yapılmayacak. Gedson Fernandes'in bugün antrenmana çıkması için engel bir durum yok. Gedson Fernandes'in derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. İzolasyon süreci bugün tamamlandı.
 
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın da ilk 11'de yer alma ihtimali var. Saat 17:00'den sonra Fatih Terim'in ilk 11'i belirlemesi bekleniyor.
 
İşte Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i...
 
Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchı, Taylan, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Ryan Babel
 
Fatih Terim son taktik antrenmanında kadroyu belirlemesi bekleniyor.

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Etiketler: gedson fernandes galatasaray fenerbahçe oğulcan çağlayan
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