Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'a 2 müjdeli haber geldi

05 Şubat 2021 Cuma - 14:49
Fenerbahçe Galatasaray
derbisi öncesi Fatih Terim
'i sevindiren haber
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'dan Gedson Fernandes'i kiralamıştı. Oyuncuyu covid-19 olmasından dolayı ambulans uçakla İstanbul
'a getiren Galatasaray'da genç oyuncu Fenerbahçe derbisinde forma giyebilir. Son dakika bilgisine göre Fatih Terim, ilk 11'ini akşam antrenmanından sonra belirleyecek.
A Spor
muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı son dakiak bilgisine göre Galatasaray'da derbi öncesinde kamp yapılmayacak. Gedson Fernandes'in bugün antrenmana çıkması için engel bir durum yok. Gedson Fernandes'in derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. İzolasyon süreci bugün tamamlandı.
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın da ilk 11'de yer alma ihtimali var. Saat 17:00'den sonra Fatih Terim'in ilk 11'i belirlemesi bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i...
Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchı, Taylan, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan
, Henry Onyekuru, Ryan Babel
Fatih Terim son taktik antrenmanında kadroyu belirlemesi bekleniyor.