Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'de 4 kritik eksik

Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" denildi.

18 Ekim 2020 Pazar - 16:21
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Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'de 4 oyuncu forma giyemeyecek. 
 
İzmir kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımızda mevcut tedavileri süren oyuncularımız Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu'nun yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Yalçın Kayan da Fenerbahçe müsabakasında forma giyemeyecek" ifadeleri kullanıldı.
 
Göztepe'nin savunmadaki önemli ismi Alpaslan Öztürk ise "Bugün sakatlığım sebebiyle sahada olamayacağım ve arkadaşlarıma yardım edemeyeceğim için çok üzgünüm ama sahadaki arkadaşlarıma güvenim tam. Hepsine bugün için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
 

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Etiketler: göztepe fenerbahçe
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