Beşiktaş maçı öncesi Süleyman Hurma'dan olay yaratacak açıklama

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye inince kalan maçlar bir kat daha önem kazandı. 41. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Mücadele öncesi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan açıklamalar geldi.

'Beşiktaş puan kaybedince gözler bize döndü'



Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Futbol’a bağlanan Hurma, “Beşiktaş, Galatasaray 'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır” dedi.

'İpe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız'



Başkan Hurma sözlerine şöyle devam etti: “Kötü niyetli insanlar ‘Fenerbahçe'den teşvik aldı’ diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?"

'Kalecimiz oyunu geciktirmeyecek'

