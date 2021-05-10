Beşiktaş maçı öncesi Süleyman Hurma'dan olay yaratacak açıklama

Bu hafta Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma 'teşvik' söylentilerine sert yanıt verdi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 8:48 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 9:10
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Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye inince kalan maçlar bir kat daha önem kazandı. 41. haftanın en kritik karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Mücadele öncesi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan açıklamalar geldi.
 
'Beşiktaş puan kaybedince gözler bize döndü'
 
Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Futbol’a bağlanan Hurma, “Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır” dedi.
 
'İpe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız'
 
Başkan Hurma sözlerine şöyle devam etti: “Kötü niyetli insanlar ‘Fenerbahçe'den teşvik aldı’ diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız?"
 
'Kalecimiz oyunu geciktirmeyecek'
 
Ülkemizde işini namusu ile yapan insanlar olduğunu vurgulayan Süleyman Hurma, “Meydan okumuyorum, Beşiktaş da iyi takım. Ama Karagümrük'ün 3 puan alması için elimizden geleni yapacağız. Beşiktaş maçında tam kadro sahada olacağız. Bunu yaparken de başkası için yapmayacağız. Oyunu pisleştirmeyeceğiz, yavaşlatmayacağız, kalecimiz 15 dakikada aut atışı kullanmayacak" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: süleyman hurma fatih karagümrük fenerbahçe
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