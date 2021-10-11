Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a Dorukhan Toköz müjdesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5’e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Tedavisi tamamlanan Dorukhan Toköz de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Tedavisi devam eden Koita ise takımdan ayrı çalıştı