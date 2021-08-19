Fenerbahçe maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve...

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçına Muhammed Gümüşkaya damga vurdu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yerine oyuna giren Gümüşkaya, 3. dakika sonra muhteşem bir gol atarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 65'i gösterirken ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan 20 yaşındaki Muhammed, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Helsinki kalecisi Tannander topa müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi, 20 yaşındaki futbolcunun yanına giderek büyük sevinç yaşadılar.

Genç futbolcu, kariyerindeki ilk Avrupa kupası sınavında golle tanışmış oldu.