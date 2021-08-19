Fenerbahçe maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve...

UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe Helsinki'yi konuk ederken, Muhammed Gümüşkaya'nın harika golü mücadeleye damga vurdu. Genç yıldız, Helsinki karşısında kariyerinde ilkleri yaşadı.

19 Ağustos 2021 Perşembe - 23:38
İLGİLİ HABERLER
Fatih Terim'den Marcao'nun cezası için flaş açıklama Sivasspor: 1 - Kopenhag: 2 Trabzonspor: 1 - Roma: 2 Randers - Galatasaray: 1-1 PFDK Galatasaraylı Marcao'ya 8 maç ceza verdi

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçına Muhammed Gümüşkaya damga vurdu.
 
Karşılaşmanın 62. dakikasında dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yerine oyuna giren Gümüşkaya, 3. dakika sonra muhteşem bir gol atarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
 
Dakikalar 65'i gösterirken ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan 20 yaşındaki Muhammed, sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı. Helsinki kalecisi Tannander topa müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
 
Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi, 20 yaşındaki futbolcunun yanına giderek büyük sevinç yaşadılar.
 
Genç futbolcu, kariyerindeki ilk Avrupa kupası sınavında golle tanışmış oldu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı... Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı...
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray...Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray... Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika...Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika... Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.