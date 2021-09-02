Fenerbahçe resmen açıkladı! Mergim Berisha ve Max Meyer ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, daha önce anlaştığı ve İstanbul 'a getirdiği Mergim Berisha'nın transferini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Salzburg'ın 23 yaşındaki Alman forvetini 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha!