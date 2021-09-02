Fenerbahçe resmen açıkladı! Mergim Berisha ve Max Meyer ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe kulübü uzun süredir beklenen forvet transferini resmen bitirdi. Sarı-lacivertli kulüp Mergim Berisha'yı açıkladı. Bu transferin ardından Max Meyer'i de kadrosuna kattı.

02 Eylül 2021 Perşembe - 19:20 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 20:17
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Fenerbahçe, daha önce anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Mergim Berisha'nın transferini duyurdu.
 
Sarı-lacivertliler, Salzburg'ın 23 yaşındaki Alman forvetini 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
 
Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor
 
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
 
Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha!
 
MAX MEYER F.BAHÇE'DE
 
Fenerbahçe Max Meyer'i resmen duyurdu. Max Meyer, Fenerbahçe'de 6 numaralı formayı giyecek. Yıldız isim ilk açıklamasında "Fenerbahçe, inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve çok mutluyum. Umarım sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonlukları kazanırız. Elimden geleni yapacağım. Sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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