Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Mesut Özil için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. İlk açıklamasını yapan Mesut Özil, "Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını" ifadelerini kullandı.

17 Ocak 2021 Pazar - 18:43 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 18:56
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Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
 
KAP bildiriminde "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
Bu gece İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Çok heyecanlıyım. Konuşmalarımda söyledim. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Gelince sizle de görüşüyorum Rıdvan Hocam. Allaha şükürler olsun ki Fenerbahçe oldu. Çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım Fenerbahçe formasını. Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba." dedi
 
BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR
 
Sarı-lacivertlilerin transferini açıkladığı Mesut Özil'in saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. Fenerbahçe, dün akşam Twitter hesabından ''Gel Gündüzle Gece Olalım...'' diye paylaşım yapmış, Mesut Özil ise bu tweeti alıntılayıp sarı lacivert kalp paylaşmıştı.

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