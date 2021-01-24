Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Arsenal ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."

MESUT ÖZİL'İN VEDA SÖZLERİ

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e veda etti. Mesut Özil, "7,5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı ve her zaman size minnettar olacağım. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşadık. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Profesyonel ve onurlu bir ayrılık olması için uğraşan Edu'ya teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye taşıması için en iyisini diliyorum." dedi.

EDU'DAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Arsenal Genel Direktörü Edu, "Arsenal'e katkılarından dolayı Mesut Özil'e teşekkür ederiz. 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, 3 FA Cup zaferinde yer aldı ve sahada harika anlar yaşattı. Son görüşmelerimizde oldukça profesyonel davrandı. Arsenal'la bağlantılı herkes, kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut'a ve ailesine en iyi dileklerini sunduğunu biliyorum" açıklamasını yaptı.

ARTETA'DAN MESUT ÖZİL'E TEŞEKKÜR