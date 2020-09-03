Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ayrılığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Milli oyuncu, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

03 Eylül 2020 Perşembe - 18:52 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 20:03
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
 
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
YENİ TAKIMI RESMEN DUYURULDU
 
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Süper Lig ekibi, transferi "Takımımız transferlere devam ediyor! Ay-yıldızlı Milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük’te!" ifadeleriyle duyurdu.

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