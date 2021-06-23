Fenerbahçe Nando de Colo ile 1 yıl daha...

Fransız yıldızın doğum gününü kutlayan Fenerbahçe Nando de Colo ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 12:28
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Nando De Colo ile yoluna devam ediyor.
 
Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızın doğum gününü kutlarken, 1 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
 
İşte kulüpten yapılan açıklama: "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2019-20 sezonunda katılan ve EuroLeague tarihinin en değerli guardlarından biri olan Fransız sporcumuz Nando De Colo (1.96, 1987) ile takımımız arasındaki anlaşma, 2021-2022 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.
 
Kariyeri başarılarla dolu olan, EuroLeague’de üç kez en iyi beşe, üç kez de en iyi ikinci beşe seçilmiş, iki kez şampiyonluğa ulaşmış, bir kez normal sezon MVP’si ve bir kez de Final Four MVP’si olmuş, aynı zamanda Fransa Milli Takımı’yla da Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında sayısız başarılar kazanmış Nando De Colo, bir sezon boyunca Fenerbahçe Ailesi’nin parçası olmaya devam edecek.
 
Nando De Colo, geride bıraktığımız EuroLeague sezonunda 32 maçta forma giyerek 15.8 sayı, 3.9 asist, 3.2 ribaund, 1.4 top çalma, 18.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Sporcumuz, bu performansıyla EuroLeague’de sezonun en iyi ikinci beşinde kendisine yer buldu."

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Etiketler: fenerbahçe nando de colo
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