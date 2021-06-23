Fenerbahçe Nando de Colo ile 1 yıl daha...

Sarı-lacivertli kulüp, Fransız yıldızın doğum gününü kutlarken, 1 yıl daha sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Nando De Colo, geride bıraktığımız EuroLeague sezonunda 32 maçta forma giyerek 15.8 sayı, 3.9 asist, 3.2 ribaund, 1.4 top çalma, 18.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Sporcumuz, bu performansıyla EuroLeague’de sezonun en iyi ikinci beşinde kendisine yer buldu."