Fenerbahçe, Nazım Sangare için Antalyaspor'la görüşüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

18 Eylül 2020 Cuma - 14:33
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Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.
 
Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor.
 
Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Nazım Sangare Beşiktaş transfer
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