Son dakika haberi... Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mame Thiam ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Bu sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen Thiam sarı lacivertlilerle sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüp, transfer sinyalini de yine bir Twitter emojisiyle verdi. Fenerbahçe daha sonra oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Mame Thiam ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin , Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlerin ardından bir önemli daha transfere noktayı koydu. Senegalli futbolcu bugün takımla Topuk Yaylası kampına gidecek.

Sarı lacivertli kulüp, transfer sinyalini de yine bir Twitter emojisiyle vermişti ve resmi açıklama yapıldı.

Transfer videosunda bir kez daha yayıncı kuruluş görüntüleri kullanıldı. Bu görüntülere telif gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Josa Sosa. Sarı lacivertlilerin, Sosa transferine de noktayı koyması bekleniyor.