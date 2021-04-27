Fenerbahçe'nin Antalyaspor kadrosu açıklandı! Mesut Özil...

Emre Belözoğlu ile 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de bu sene hedef şampiyonluk. Lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indiren Sarı lacivertliler perşembe günü zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe'nin Alanyasor kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Nazım Sangare de yer aldı. Nazım Sangare, Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve dün yapılan açıklama sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti. Diğer yandna son maç öncesi sakatlanan Osayi Samuel de kafilede yer buldu. Sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci de takımını yalnız bırakmayacak.

