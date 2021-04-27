Fenerbahçe'nin Antalyaspor kadrosu açıklandı! Mesut Özil...

Fenerbahçe Antalyaspor kadrosunu açıklandı. Yıldız futbolcu Mesut Özil de kafilede yer alıyor.

27 Nisan 2021 Salı - 11:34
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan TFF'ye şok ültimatom Fenerbahçe'den açıklama! 'Nazım Sangare'de yırtık' Mesut Özil'in maaşı hakkında bomba iddia! Yüzde 90'ını... İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında yok Flaş Mame Thiam yanıtı! 'İftira ve yalan'

Emre Belözoğlu ile 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de bu sene hedef şampiyonluk. Lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indiren Sarı lacivertliler perşembe günü zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe'nin Alanyasor kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Nazım Sangare de yer aldı. Nazım Sangare, Kasımpaşa maçında sakatlanmış ve dün yapılan açıklama sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti. Diğer yandna son maç öncesi sakatlanan Osayi Samuel de kafilede yer buldu. Sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci de takımını yalnız bırakmayacak.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe antalyaspor mesut özil
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim'in transfer listesinden tam 8 oyuncu çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni bombaları Fatih Terim'in transfer listesinden tam 8 oyuncu çıktı! İşte Galatasaray'ın yeni bombaları
Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı değişti! Genç antrenör gelecek sezon da...Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu planı değişti! Genç antrenör gelecek sezon da... Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı!Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı! Uçakta yaşanan kriz patlak verdi! 'Terim'i Mustafa Cengiz'e kim ispiyonladı?'Uçakta yaşanan kriz patlak verdi! 'Terim'i Mustafa Cengiz'e kim ispiyonladı?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.