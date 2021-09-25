Fenerbahçe'nin deplasman maçları göz korkuttu

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe; Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray maçlarında da yine deplasmana gidecek.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 11:11
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Süper Lig’de 6. haftayı Giresunspor galibiyetiyle kapatan ve rakiplerinin takıldığı haftayı avantajlı noktalayan Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. 13 puana yükselerek tekrar ilk 4’e giren sarı-lacivertlilerde gözler yarın oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.
 
Hatayspor maçıyla beraber aslında Fenerbahçe zorlu bir deplasman fikstürüne de girecek. 21 Kasım tarihine kadar oynanacak deplasmanlar sarı-lacivertlilerin zirve yolundaki kaderini etkileyecek.
 
Kadıköy’de Vitor Pereira ile kaybetmeyen takım, esas olarak deplasman maçlarına odaklanacak. Sırasıyla Hatayspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Galatasaray ile dış sahada oynanacak. Bu arada iç sahada da yine sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor ve Kayserispor ile karşılaşılacak.
 
21 Kasım’daki Galatasaray derbisine kadar alınacak sonuçlar Vitor Pereira ve takımı için adeta hayati önem taşıyacak. Ama bilhassa deplasmandaki mücadeleler takımın zirve hedeflerini direkt etkileyecek. Ömer Erdoğan ile bir sistem oturtan Hatayspor, şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, İlhan Palut ile çıkışa geçen Konyaspor ve ezeli rakip Galatasaray deplasmandaki rakipler olacak.
 
Ligin ilk yarısı bitene kadar da ayrıca İzmir temsilcisi Göztepe, Erol Bulut’lu Gaziantep ve yine ligin dişli ekiplerinden Karagümrük’le dış sahada karşılaşılacak. (Skorer)

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Etiketler: fenerbahçe fenebrahçe deplasman maçları fenerbahçe fikstür
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