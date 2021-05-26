Fenerbahçe'nin en sağlam yeri '1' numara!

Kaleciden yana en şanslı kulüplerden biri olan Fenerbahçe, yeni sezonda sıkıntı yaşamayacak. Bu sezon birçok karşılaşmada takımını adeta ipten alan, A Milli Takım kadrosunda da yer alan 23 yaşındaki yıldız eldiven Altay Bayındır’ın yanı sıra Belçika’dan iki yıllık Westerlo tecrübesiyle geri dönen 20 yaşındaki Berke Özer ve son olarak Misli.com 2. Lig takımlarından Amed Sportif’te forma giyen, burada gösterdiği performansla Ümit Milli Takım’a kadar yükselen 21 yaşındaki Abdullah Yiğiter için de geri alma opsiyonu bulunuyor. Bu üç isim de F.Bahçe’nin kaledeki güvenceleri.



ALT YAPIDAN OSMAN ERTUĞRUL GELİYOR

Söz konusu üç kaleci de Fenerbahçe camiasının geleceğe umutla bakmasını sağlıyor... Ayrıca altyapıdan yetişen isimler de ağabeylerini zorlayacak gibi görünmekte... Sarı lacivertlilerin altyapısının son mahsüllerinden, 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin bu sezon son maçlarda kadroda yer alırken, U19 Gelişim Ligi’nde de iki karşılaşmada şans buldu. Ertuğrul idmanlardaki performansı ile büyük beğeni kazanmakta. Öte yandan sözleşmesi sona eren tecrübeli eldiven Harun Tekin ile yolların ayrılması bekleniyor. Fazla şans bulamayan Harun’un yerine Altay’ın arkasında genç isimlere şans verilmesi olası.