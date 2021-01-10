Fenerbahçe'nin Erzurum kafilesi belli oldu

Yarın Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

10 Ocak 2021 Pazar - 15:04
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
 
İdman, üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
 
Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Jose Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürdü. Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.
 
Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte Erzurum kafilesinde şu isimler yer aldı:
 
"Altay, Harun, Gökhan, Serhat, Nazım, Tisserand, Lemos, Sadık, Serdar, Caner, Gustavo, Fatih, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Uğur, Ferdi, Sinan, Thiam, Valencia, Samatta, Cisse"
 

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Etiketler: fenerbahçe erzurumspor fenerbahçe kadro
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