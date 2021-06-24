Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Hapse gideceksin hapse...'

24 Haziran 2021 Perşembe - 11:49
| Son Güncelleme : 24 06 2021 - 12:00
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım
, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli camianın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım ilk olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını söyledi. Yıldırım ayrıca, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım." dedi.
AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
3 yıl önce Ali Koç başkan seçildi. Biz de karar verdik. İyi zamanda da ses çıkmayacak, kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp bundan etkilenmesin. Bizi tahrik ettiler. Neden konuşmuyorsunuz diye. Ben ve arkadaşlarımı bir yola sokmaya çalıştılar ama biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için sustuk. Ben ve arkadaşlarımın verdiği söz bitmiştir. Fenerbahçe yönetiminin hatalarında kamuoyunu bilgilendireceğiz. 3 senedir enkaz edebiyatı konusu var. Biz çok kötü bir tablo aldık diyorlar. Böyle bir şey yok. Birazdan açıklayacağım hepsini. Neyin ne olduğunu hepimiz göreceğiz.
1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimizde Dereağzı
'nda bir çim saha vardı, başka bir şey yoktu. Tapulu malımız yoktu. 50 tane tapu aldık kulübe. Hepsi kulübün kasasında, suretleri burada. Parayı harcayalım, 1 kez daha şampiyon olalım demedik. Başkan Galatasaray
'ın ve Beşiktaş
'ın mal varlıkları bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı var, kamp tesisleri var. Bir de Beşiktaş'ta apartman var. Galatasaray'ın Florya
'da yarısı devletin olan arsa, devletin yaptığı stat ve Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsa var. Fenerbahçe'nin neyi olduğunu okuyacağım şimdi. Yeni yönetimin geldiğinden beri verdiği sözleri de okuyacağım. Geldiklerinden beri ağaç diktiler mi? Kulübün önüne bir bekçi kulübesi yaptılar.
Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye onu niye seçti daha anlamamış. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens diye seçti. Pamuk prensesi alıp uçuracaktın, Fenerbahçe küme düşüyordu küme. Son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. 6., 7. olduk. Bu sene de 3. olduk. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe yönetiminde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Şampiyon değilseniz başarılı değilsiniz.
"HAPİS Mİ YATTIN? PANDEMİDE BİR HAFTA EVDEN ÇIKMADI HERHALDE"
Bankalardan borç alarak stadımızı yaptık, Ülker Arena'yı yaptık, Samandıra
, Dereağzı, kürek şubesi, masa tenisi şubesi, akademi tesisleri, sosyal tesisler, Fenerbahçe Koleji arazisinin bugünkü değeri 400 milyon TL, Faruk Ilgaz
Tesisleri, Topuk Yaylası, Ataşehir
'de villalar, Gebze
'deki arazi, Fikirtepe
tesisleri, ülkenin çeşitli yerlerinde araziler... Varlıklarımızın farkında değiller. Gidip görmediler ki. Görmek 10 gün sürer. Hep bir bahaneleri var. Enkaz aldık. Sayın Ali Şen
'den başkanlığı aldığım zaman 'Borç 5.5 trilyon' deniliyordu gazete
küpüründe. Ali Şen haysiyet divanından döndü, demiş üyelerimizden biri bir köşe yazısında. 5.5 trilyon o zamanki 27 milyon TL. Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadı herhalde onu söylüyor.
"BEN ÇOK EZİYET ÇEKTİM"
Ali Koç'un bir sıkıntısı var. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından çekiniyor. Biz aday olduk seçilemedik ve kenara çekildik. Seçilseydik o şartlar neyse bizler de onu yaşayacaktık. Biz kaçmadık. Çok eziyet çektim, herkes bana saldırıyor diyor. Ben geldiğimdeki muhalefeti anlatayım size: Başkan oldum, Ali Sami Yen
'de Galatasaray maçı var. Bir tek ben seçildim, diğer listeler hep muhalif. Devre arasında soyunma odasına indik. Vefa Bey'in ekibi soyunma odasında, biz ikimiz gariban duruyoruz. Futbolcular maç çıkışı Ali Şen'in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Her gün yazı yazıyorlardı. Pendik
'e yenildik 2-1, bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı, bir tanesi de aday olmadı devam ettik. 2001'de yine bıraktım şampiyon olduktan sonra. Evden bırakmamı istediler. İnsanlar yürüdü, geri döndük. 2006'da Denizli
'yi yaşadık hep beraber. FETÖ operasyonları başladı. Yine bıraktık ama telefonlar şunlar bunlar geri döndük. Sonra 2011'de hapse gittik. Kendim için gittim hapse yattım çıktım. Orası çok güzeldi.
"ALİ KOÇ'UN İÇİNE AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI KAÇMIŞ"
Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi rakip görme. Bizi içnden at. Bizle rakip olman için 20 sene görevde kalman, şampiyonluklar yaşaman, stadı yıkıp yeniden yapman, salonu yıkıp yeniden yapman, tesisleri yıkıp yeniden yapman lazım. Sonra da gözümün üstünde kaşım yok deyip hapse gideceksin hapse. Sonra Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diyeceksin. Bana kimse bir şey gösteremez. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Sustukça üzerimize geliyorsunuz. Beni yeniden soyundurmayın.
"150 MİLYON EURO SÖZ VERDİN, SÖZÜNÜ YERİNE GETİR"
Enkaz aldık, borç şu kadar diyorsunuz şu kadar. Benim ve arkadaşlarımın suistimali varsa gidip mahkemeye verin. Ben sizi mahkemeye vereceğim bunu bilin. Bu kutsal kürsüde verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ben sana teklif yaptım, 150 milyon Euro ben vereceğim, 150 milyon Euro da sen ver. Futbolu sen, basketbolu ben idare edeyim dedim. Geldi 150+1 dedi. Etti 151 milyon Euro. Ben 1998-99'Da 30 milyon dolar
nakit para verdim ve sildim. Kimseye de söylemedim maliyeden korkuyorum diye. Senin verdiğin para? 80 milyon Euro. 150 milyon Euro söz verdin. Sözünü yerine getir.