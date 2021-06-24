Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Hapse gideceksin hapse...'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım , Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında sarı lacivertli camianın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım ilk olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını söyledi. Yıldırım ayrıca, "Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım." dedi.

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

3 yıl önce Ali Koç başkan seçildi. Biz de karar verdik. İyi zamanda da ses çıkmayacak, kötü zamanda da konuşmayacağız ki kulüp bundan etkilenmesin. Bizi tahrik ettiler. Neden konuşmuyorsunuz diye. Ben ve arkadaşlarımı bir yola sokmaya çalıştılar ama biz bu tuzağa düşmedik. Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için sustuk. Ben ve arkadaşlarımın verdiği söz bitmiştir. Fenerbahçe yönetiminin hatalarında kamuoyunu bilgilendireceğiz. 3 senedir enkaz edebiyatı konusu var. Biz çok kötü bir tablo aldık diyorlar. Böyle bir şey yok. Birazdan açıklayacağım hepsini. Neyin ne olduğunu hepimiz göreceğiz.

1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden 20 yıl sonra bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Geldiğimizde Dereağzı 'nda bir çim saha vardı, başka bir şey yoktu. Tapulu malımız yoktu. 50 tane tapu aldık kulübe. Hepsi kulübün kasasında, suretleri burada. Parayı harcayalım, 1 kez daha şampiyon olalım demedik. Başkan Galatasaray 'ın ve Beşiktaş 'ın mal varlıkları bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı var, kamp tesisleri var. Bir de Beşiktaş'ta apartman var. Galatasaray'ın Florya 'da yarısı devletin olan arsa, devletin yaptığı stat ve Selahattin Beyazıt'ın aldığı arsa var. Fenerbahçe'nin neyi olduğunu okuyacağım şimdi. Yeni yönetimin geldiğinden beri verdiği sözleri de okuyacağım. Geldiklerinden beri ağaç diktiler mi? Kulübün önüne bir bekçi kulübesi yaptılar.

Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. 16 bin üye onu niye seçti daha anlamamış. 16 bin kişi seni beyaz atlı prens diye seçti. Pamuk prensesi alıp uçuracaktın, Fenerbahçe küme düşüyordu küme. Son 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. 6., 7. olduk. Bu sene de 3. olduk. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe yönetiminde olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Şampiyon değilseniz başarılı değilsiniz.