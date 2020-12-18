Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Topuz dolandırıldı

Futbola Kayseri 'de başlayan ve Kayserispor 'da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009'da Fenerbahçe'ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı.

İstanbul’daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.'nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL’sinin çalındığını ileri süren eski futbolcu, olayı polise bildirdi.

Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir ’deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL'yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.