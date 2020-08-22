Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:20
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevlerini üstlenen Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun yıllar TFF'de önemli görevler üstlenen Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
 
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney için başsağlığı mesajı yayımladı.
 
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe teknik direktör Tamer Güney
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