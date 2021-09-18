Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Mourinho ile aynı...

Pereira’nın yardımcısı Filipe Almeida, 2013 yılında UEFA prolisans kursunu Nuno Espirito Santo, Fonseca ve Conceiçao’yu geride bırakarak birinci bitirdi. Fenerbahçe'nin hocası Pereira'nın sağ kolu olan Filipe Almeida, Mourinho ile birlikte bu kursta 17 puan alan tek hoca olarak adını tarihe yazdırdı.

18 Eylül 2021 Cumartesi - 11:53 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 11:59
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Vitor Pereira ile birlikte bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik adamın başarısında hiç şüphesiz yardımcısı Filipe Almeida'nın da büyük payı var. Portekizli hoca, Pereira'nın sağ kolu... Fenerbahçe Teknik Direktörü nerede görev alırsa alsın onu yanında götürüyor.

ÜNLÜ HOCALARI GERİDE BIRAKTI

Filipe Almedia bilgi ve birikimiyle dikkat çekiyor. 2013 yılında UEFA Prolisans Kursu'nu ilk sırada tamamlayan Almeida, Nuno Espirito, Fonseca ve Conceiçao gibi ünlü hocaları geride bıraktı.

MOURİNHO İLE AYNI PUANI ALDI

Almeida bu kursta 17 puan alan iki hocadan biri... Bir diğer teknik adam ise Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho... Almeida, Sarı-Lacivertliler'in etkili futbolunda en önemli etkenlerden...

 

YARDIMCISIYLA ENERJİSİ İYİ

Portekizli çalıştırıcı, teknik, taktik, antrenman metodu, psikoloji ve iletişim alanında uzman. Vitor Pereira, yardımcısı Filipe Almedia ile birlikte müthiş bir enerji yakalamış durumda.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

F.Bahçe, 5 büyük lig ve Süper Lig 'de ilk golü atma becerisi yüzde100 olan 4 takımdan biri oldu. Kanarya'nın dışında liginde ilk golü atma başarısı yüzde 100 olan diğer takımlar Chelsea (4'te 4), Milan (3'te 3) ve Roma (3'te 3)… (Takvim)

 

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Etiketler: Fenerbahçe Vitor Pereira Filipe Almeida
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