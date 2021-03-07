Fenerbahçe'nin Konya kadrosu belli oldu

07 Mart 2021 Pazar - 16:42
Fenerbahçe'nin Konya
spor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor
deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin
de Konya kafilesinde yer almadı.
GUSTAVO DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Gustavo Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor
deplasmanında sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut
'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.
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