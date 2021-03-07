Fenerbahçe'nin Konya kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 29.haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

07 Mart 2021 Pazar - 16:42
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Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
 
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya kafilesinde yer almadı.
 
GUSTAVO DÖNDÜ
 
Fenerbahçe'de Gustavo Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.
 
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