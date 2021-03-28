Fenerbahçe'nin Marega rüyası sona erdi!

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi bitecek olan Moussa Marega kulübü ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın. Golcü oyuncunun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak isteyen Porto'nun görüşmelerde sona geldiği vurgulandı.

İtalya'dan Roma ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin talip olduğu Malili golcünün de Porto ile yeni sözleşmeye imza atmak istediği ifade edildi. İspanyol basını Marega'nın 2023 yılına kadar Porto forması giyeceğini iddia ederken golcü oyuncunun Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiğini belirtti. Haberde Süper Lig'in Marega'nın beklentilerinden çok uzak olduğu ve bu nedenlere Sarı Lacivertlilere olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.