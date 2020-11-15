Fenerbahçe'nin sakatlıkları korkutuyor! 5 eksik var

5 sakatı bulunan Fenerbahçe'de eksiklikler pek de can sıkımıyor.

15 Kasım 2020 Pazar - 10:30
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ında ikinci derece yırtık tespit edilmesinin ardından sarı-lacivertlilerde bu sezon kasık/adale sakatlığı sayısı 5'e çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, sezon başında yaptığı kadro mühendisliğiyle sakatlıklara rağmen eksik kalmama konforunu yaşıyor.
 
Emre Belözoğlu ile Erol Bulut, yaptıkları ilk toplantıda transfer döneminde geniş kadro kurma konusunda fikir birliğine varmıştı.
 
Belözoğlu ve Bulut "Lig-kupa derken çok kısa zamanda çok fazla maç oynanacak. Bu nedenle sakatlık sayısı artacak. Bunları hesaba katarak bir kadro kurmak zorundayız" görüşünde birleşti.
 
SADECE GÖKHAN YOK
 
Ardından Fenerbahçe'nin toplam 18 transfer yaptı. Gönül dışında Mert Hakan, Sosa, Samatta ve Tolga sakatlık yaşayan isimler oldu. Ancak bu isimlerden sadece Gökhan'ın Gençlerbirliği maçında oynamayacağı ifade edildi. Testi pozitif çıkan Valencia haricindeki diğer isimler maça kadar hazır hale gelecek ve teknik direktör Bulut, elindeki tüm yıldızları kullanabilecek.
 
ENNER VALENCİA POZİTİF ÇIKTI
 
Gribal enfeksiyon nedeniyle Ekvador Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan ve önceki gün negatif olduğu açıklanan Valencia'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dün yapılan testinin pozitif olduğu bildirildi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi. Kadın Basketbol Takımı'nda da 2 oyuncuya Koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önce 5 vakanın yaşandığı sarılacivertlilerin 'Gelişim Takımı'nda ise 8 oyuncuda pozitif vaka tespit edildi.
 

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Etiketler: fenerbahçe sakatlıklar
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