Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

Bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi - 12:27
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Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.
 
Salgın nedeniyle kulübün işleyişinin derinden sarsıldığını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:
 
"Başkanımız ve yönetimimiz bu dönemde ellerinden gelen en üstün gayreti sarf ederek kulübümüzü yönetmeye devam ettiler. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz tüm imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda artış var. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir kulübü yönetmek kolay değildir. 2018 yılında görevine başlayan Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Geçen yaklaşık 2,5 senelik mesailerinde kulübümüzü başarıya götürdüklerini, mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ettiklerini görüyorum ve tebrik ediyorum."
 
TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI
Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe borç toplam borc
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