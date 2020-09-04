Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı!

Vedat Muriqi'yi Lazio 'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de santrfor listesinin 1 numarasında Eran Zahavi bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği yıldız golcüden müjdeli haber geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA!

Guangzhou'dan ayrılan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Anlaşmaya göre Zahavi'nin sarı-lacivertli takımdan senelik 2.5 milyon euro alacağı belirtildi.

Kariyerini Avrupa 'da sürdürmek istediği ifade edilen deneyimli golcünün Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor.

Çin'de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atan Eran Zahavi'den Fenerbahçe taraftarı çok şey bekliyor.