Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Eran Zahavi kulübünden ayrıldı!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan yıldız golcü Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. Deneyimli santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

04 Eylül 2020 Cuma - 16:45
İLGİLİ HABERLER
Lazio'dan Vedat Muriqi için resmi açıklama! Fenerbahçe Blend Baftiu'nun peşinde! Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni başkan vekili Erol Bilecik Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'nda! 'Gururlandım...' Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur geri dönüyor

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de santrfor listesinin 1 numarasında Eran Zahavi bulunuyor. Sarı-lacivertli taraftarların transferini büyük bir heyecanla beklediği yıldız golcüden müjdeli haber geldi.
 
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Eran Zahavi, kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki santrforun bu hamlesi sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.
 
2+1 YILLIK ANLAŞMA!
Guangzhou'dan ayrılan Eran Zahavi'nin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Anlaşmaya göre Zahavi'nin sarı-lacivertli takımdan senelik 2.5 milyon euro alacağı belirtildi.
 
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edilen deneyimli golcünün Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesinin ardından resmen açıklanması bekleniyor.
 
Çin'de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atan Eran Zahavi'den Fenerbahçe taraftarı çok şey bekliyor.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Eran Zahavi transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Dünya yıldızı geliyor! Böyle duyurdular... Dünya yıldızı geliyor! Böyle duyurdular...
Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Yeni transfer beklerken ters köşe...Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Yeni transfer beklerken ters köşe... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durdurulduVedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!Vedat Muriqi'nin Lazio'ya henüz imza atmama nedeni ortaya çıktı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.