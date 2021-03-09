Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Attila Szalai!

Dün akşam attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla bir kez daha kalitesini gösteren Attila Szalai Fenerbahçe taraftarlarını kendisine hayran bıraktı.

09 Mart 2021 Salı - 8:14
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, yine işbaşındaydı. Kısa sürede sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Macar stoper, savunmada hatasız oynarken, futbolunu bir de golle süsledi. Ceza sahasındaki kritik müdahaleleriyle öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yaptığı çıkışlarla hücuma da katkı sağladı, Fenerbahçe'nin ilk golünü atan adamdı.
 
Giydiği 9 lig maçında takımının en iyileri arasında yer alan Szalai, savunmada 5 top uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı. 49 kez topla buluşan Macar futbolcu, yüzde 77 pas isabetiyle oynadığı karşılaşmada girdiği 4 ikili mücadelenin de 3'ünü kazandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin başında gelen Attila Szalai için taraftarlar övgü dolu sözler sarfederken, binlerce yorum yapıldı.
 

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Etiketler: Attila Szalai fenerbahçe
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