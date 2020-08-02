Fenerbahçe'nin yeni hocası Igor Kokoskov, İstanbul'a geliyor

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02 Ağustos 2020 Pazar - 13:52
NBA ekibi Sacramento Kings'ten yapılan açıklamada, takımın asistan koçu Kokuskov'un, sabah
saatlerinde Orlando'daki ESPN Wide World Spor
Kompleksi'nden ayrıldığı ve yeni görevine başlamak için Fenerbahçe Beko
'nun sezon öncesi hazırlıklarına katılacağı belirtildi.
Sacramento Kings'in başantrenörü Luke Walton, Kokuskov'a başarılı bir dönem temennisinde bulunarak, "Teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek. Sacramento Kings ailesi olarak ona başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
2019 yazında Sırbistan
Milli Takımı'nda başantrenörlük pozisyonuna getirilen ve halen görevini sürdüren Kokoskov, 19 sezon NBA
'de çalıştı. Utah
Jazz, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Detroit
Pistons ve Los Angeles
Clippers'ta asistan koçluk yapan Sırp antrenör, 2018-2019 yıllarında Phoneix
Suns'ta ise başantrenörlük görevini üstlendi.