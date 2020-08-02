Fenerbahçe'nin yeni hocası Igor Kokoskov, İstanbul'a geliyor

NBA ekibi Sacramento Kings'ten yapılan açıklamada, takımın asistan koçu Kokuskov'un, sabah saatlerinde Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nden ayrıldığı ve yeni görevine başlamak için Fenerbahçe Beko 'nun sezon öncesi hazırlıklarına katılacağı belirtildi.

Sacramento Kings'in başantrenörü Luke Walton, Kokuskov'a başarılı bir dönem temennisinde bulunarak, "Teknik ekibimizin değerli bir üyesi oldu ve Orlando'dan ayrılmasına rağmen oyuncularımıza yol göstermedeki doğal kabiliyeti, takımımıza ilham vermeye devam edecek. Sacramento Kings ailesi olarak ona başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.